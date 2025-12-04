Cairoli | Torno in gara su Ducati poi vorrei fare la Dakar

Il nove volte iridato di motocross: "Si è riaccesa la fiamma, correrò con la rossa negli Stati Uniti anche nel 2026. Ho provato la MotoGP di Valentino, ma preferisco i rally". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cairoli: "Torno in gara su Ducati, poi vorrei fare la Dakar"

