Cagnolino corre tra le auto sull' A2 del Mediterraneo | salvato e riaffidato al proprietario
Salvato un cagnolino smarrito, in autostrada: una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli è tempestivamente intervenuta sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra Battipaglia e Eboli, densamente trafficata in orario mattutino, per la segnalazione, giunta da numerosi automobilisti, di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
