Cagliari Diego Lopez | Il primo anno in Sardegna fu complicato poi sono rimasto dodici anni Ecco i ricordi più belli

Cagliari, Diego Lopez in un’intervista ha ripercorso i suoi anni con la maglia rossoblu e non sono mancati aneddoti o ricordi speciali Diego Lopez in una lunga intervista ha ripercorso la sua avventura con la maglia del Cagliari fra ricordi e anche momenti difficili. ARRIVO A CAGLIARI – «Al Racing Santander ho vissuto un buon primo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Diego Lopez: «Il primo anno in Sardegna fu complicato, poi sono rimasto dodici anni. Ecco i ricordi più belli»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Allo stadio Diego Armando Maradona si sono presentati sei irriducibili tifosi del #Cagliari che hanno voluto seguire la propria squadra del cuore. A fine gara il messaggio di scuse di Luvumbo. - facebook.com Vai su Facebook

Diego Catalano (@diegocatalano77) / Posts Vai su X

Lopez: «Dopo il primo anno a Cagliari ho pensato di andare via, poi è diventata la mia casa. Su Ronaldo…» - Diego Lopez, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sui suoi anni in Sardegna e non solo: le sue parole Diego Lopez ha concesso una lunga intervista per Il Duo del C ... Secondo cagliarinews24.com

Valtolina: «Con Lopez ci fu uno scontro in una partita contro il Cagliari, vi racconto tutto! Dopo tanti anni…» - Fabian Valtolina, ex giocatore del Venezia tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sullo scontro avuto con Diego Lopez in una sfida con il Cagliari Fabian Valtolina ha giocato in Serie A a buo ... Segnala cagliarinews24.com

Cagliari, Diego Lopez: 'Futuro? Ho ancora due anni di contratto' - Il giorno che precede la sfida col Torino, parla il tecnico del Cagliari Diego Lopez: "Questo gruppo ha affrontato molte difficoltà e ne sta affrontando ancora tante, è un gruppo forte e lo sta ... Come scrive calciomercato.com

Diego López: “Pisacane al Cagliari sta facendo un grande lavoro” - L’ex tecnico rossoblù analizza la Serie A, indica la sua favorita per lo scudetto e commenta il momento del Cagliari ... calciocasteddu.it scrive

Cagliari: Diego Lopez ammesso a Coverciano - L'allenatore del Cagliari Diego Lopez è stato ammesso al corso per l'abilitazione ad 'Allenatore professionista di prima categoria - Secondo calciomercato.com

Cagliari, Diego Lopez: “E’ un punto davvero importante. Le caratteristiche di Pavoletti sono super” - Ecco l’analisi di Diego Lopez ai microfoni di Sky Sport: “Il secondo tempo è stato buono. Come scrive gianlucadimarzio.com