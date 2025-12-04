Caduta Libera riparte con una nuova faccia in preserale | cosa cambia e cosa aspettarsi

Noi ve lo diciamo subito: Caduta Libera torna a occupare quel tratto di giornata in cui la casa rallenta, la tavola si prepara, le chat si accendono e la televisione torna a essere un rito breve ma intenso. Da domenica 7 dicembre 2025, il game show rientra nella fascia preserale di Canale 5 con un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Caduta Libera riparte con una nuova faccia in preserale: cosa cambia e cosa aspettarsi

