Cade un elicottero in Valtellina | tre persone in ospedale C' è anche una vittima
E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. A riferirlo è il 118. Gli occupanti a bordo erano quattro e non cinque. L'elicottero è precipitato da bassa quota e i vigili del fuoco riferiscono che "nel corso di una ricognizione aerea, l'equipaggio del Drago 166 dei Vigili del fuoco ha individuato un corpo a valle rispetto al punto di impatto". Oltre alla persona deceduta, c'erano altri tre occupanti tutti ricoverati in codice giallo tramite elisoccorso. Il primo, 27 anni, ha riportato un trauma a un braccio e a una gamba ed è stato ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo; un 54enne e un 60enne, invece, sono stati portati all'ospedale di Sondrio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
