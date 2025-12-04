Un elicottero è precipitato intorno alle 8.30 in Valtellina, nella zona di Lanzada. A bordo risulterebbero quattro persone che al momento sono disperse. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del Fuoco e del 118. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cade elicottero in Valtellina, si cercano 4 persone