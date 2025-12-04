Cade dal cassone del camion mentre lo pulisce | ferito giovane operaio

Soccorsi in azione alla Ferriera Valsabbia di Odolo nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. Nel piazzale dell'acciaieria, per cause al vaglio e in circostanze ancora da chiarire, un ragazzo di 28 anni è caduto dal cassone di un camion mentre era intento a pulirlo.La chiamata ai soccorsi è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Cade dal cassone del camion mentre lo pulisce: ferito giovane operaio

Argomenti simili trattati di recente

Cade dal cassone del camion mentre lavora: grave trauma cranico, uomo elitrasportato in ospedale --> https://www.nordest24.it/alpe-di-siusi-incidente-lavoro-caduta-camion-trauma-cranico - facebook.com Vai su Facebook

Cade dal cassone del camion mentre lavora: grave trauma cranico, uomo elitrasportato in ospedale - Grave incidente sul lavoro sull’Alpe di Siusi: un uomo cade dal cassone del camion e viene elitrasportato all’ospedale di Bolzano. Scrive nordest24.it

Cade dal cassone del camion e sbatte violentemente la testa al suolo: grave incidente sul lavoro, elitrasportato in ospedale un uomo - Momenti di paura questa mattina (giovedì 27 novembre) in Alto Adige, dove un uomo ha riportato gravi ferite alla testa dopo essere caduto dal cassone di un camion. ildolomiti.it scrive

Cade dal camion. Grave trauma cranico - L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Bolzano con l'elicottero ... Come scrive rainews.it

Mentre passeggia in strada viene colpito da un cassone di un camion e muore - Una tranquilla passeggiata con la moglie si è trasformata in tragedia per Luigi Lanzini, 83 anni. blitzquotidiano.it scrive

Cade da camion in un cantiere a Teramo, grave operaio 65enne - E' stato ricoverato in codice rosso nell'ospedale di Teramo un operaio di 65 anni coinvolto in un incidente sul lavoro nel cantiere per la riqualificazione del Santuario della Madonna delle Grazie, vi ... Da msn.com

Colpito dal cassone di un camion mentre passeggia con la moglie, Luigi Lanzini muore sul colpo - Ieri mattina l’83enne Luigi Lanzini è morto mentre stava camminando su un marciapiede a Lumezzane (Brescia), dopo essere stato colpito dal portellone di un camion che si è aperto improvvisamente. Riporta fanpage.it