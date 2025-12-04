Cadde dal ponteggio di un cantiere allestito al cimitero | titolare impresa condannato a 2 anni di reclusione

Due anni di reclusione, pena sospesa. A tanto è stato condannato, a margine dell'udienza celebrata stamani, dal tribunale di Agrigento, il datore di lavoro di Antonino Burgio: l'operaio sessantanovenne morto il 24 luglio del 2023 dopo essere precipitato da 5 metri d'altezza mentre contruiva una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cadde dal ponteggio di un cantiere allestito al cimitero: titolare impresa condannato a 2 anni di reclusione

Leggi anche questi approfondimenti

L’operaio, 36 anni, cadde da quindici metri mentre stava smontando un ponteggio: la tragedia nel 2022 a Borgo Punta. - facebook.com Vai su Facebook

Cade da ponteggio cantiere, grave operaio - Un operaio peruviano di 34 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere edile in passeggiata Marconi, nel quartiere di Marina San Giuseppe a Ventimiglia ... Secondo ansa.it

Cade dal ponteggio di un cantiere, grave operaio - Un operaio peruviano di 34 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere edile in passeggiata Marconi, nel quartiere di Marina San Giuseppe a Ventimiglia ... Lo riporta rainews.it

Modena, cade dal ponteggio nel cantiere di un caseificio: morto l'operaio Tiziano Bonacorsi - È accaduto a Montecreto, sull’Appennino modenese, in via Provinciale Est 101: la vittima è Tiziano Bonacorsi, operaio che stava lavorando nel cantiere all’interno ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

“Stai zitto e licenziati”: operaio cade da un ponteggio senza protezioni di sicurezza, il datore di lavoro lo minaccia - Tutto è iniziato quando Ali, dipendente a tempo indeterminato in una piccola impresa nel Varesotto, ha iniziato a lavorare in un cantiere a Cremona per la ristrutturazione di una palazzina. Riporta fanpage.it

Operaio cade da ponteggio e muore a Modugno: cantiere sotto sequestro - Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio, facendo un volo di circa cinque metri. Scrive tg24.sky.it

Muore cadendo dal ponteggio in cantiere a Vittorito - Muore cadendo dal ponteggio in cantiere a Vittorito Francesco Ortucci era originario di Casaluce in provincia di Caserta. Secondo rainews.it