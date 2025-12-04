Cacciari a La7 | Se crescono le destre è colpa della pessima politica europea non di libri esposti a una fiera
“Secondo me fanno un errore, non è con sistemi di censura che si combattono le idee, per quanto pericolose siano.” Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal filosofo Massimo Cacciari, a proposito delle polemiche relative alla fiera della piccola e media editoria, Più libri più liberi, che oggi apre i battenti in un clima di tensione per la presenza, tra gli editori ammessi, di Passaggio al Bosco, sigla fiorentina nata nell’orbita della “Destra identitaria”. Contro la partecipazione della casa editrice si sono mobilitati storici, associazioni antifasciste e centinaia di scrittori, che nella lettera aperta del 2 dicembre parlano di un “pantheon nazifascista e antisemita” e chiedono all’AIE di revocare l’ammissione, evocando il precedente Altaforte del 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
