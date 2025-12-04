Caccia al centrocampista | Mainoo e Pellegrini nel mirino

Forzazzurri.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli continua a lavorare senza sosta in vista della sessione invernale di mercato, con l’obiettivo prioritario . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

caccia al centrocampista mainoo e pellegrini nel mirino

© Forzazzurri.net - Caccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino

Altri contenuti sullo stesso argomento

caccia centrocampista mainoo pellegriniCaccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino - Caccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino Il Napoli continua a lavorare senza sosta in vista della sessione invernale di mercato, con ... Scrive forzazzurri.net

L'allievo Maresca sfida il suo maestro Pellegrini. Entrambi a caccia di un titolo storico - Enzo Maresca per emulare i suoi illustri connazionali che lo hanno preceduto, Manuel Pellegrini per regalare alla Siviglia biancoverde una prima volta storica in Europa. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Caccia Centrocampista Mainoo Pellegrini