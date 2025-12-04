Dal web emergono i primi concreti segnali che la Flotilla sta organizzando una nuova spedizione verso Gaza. Un post condiviso da diverse realtà militanti, tra le quali la Ong Mediterranea Saving Humans di Luca Casarini, ha annunciato le prime fasi di preparazione della prossima missione, sicuramente agli albori ma in evoluzione. " Unisciti all'equipaggio marittimo Thousand Madleens to Gaza (Ita) ", si legge nell'annuncio, che ha lo scopo di trovare il nuovo equipaggio ma anche tutta una serie si strumenti e di dotazioni necessarie alla partenza. " Rompiamo assieme l'assedio al popolo palestinese ", è il motto con il quale l'organizzazione vuole assoldare nuovi partecipanti, che dovranno sottoporsi a call conoscitive prima di essere parte del team. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caccia a skipper e marinai: così la Flotilla bis riprova l'assalto a Gaza