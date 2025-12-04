Caccamo l' ufficio postale chiude per ammodernamento | attivo l' ufficio mobile in piazza Cappuccini
L’ufficio postale di Caccamo da domani (5 dicembre) sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato in piazza Cappuccini ed è operativo dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Selleria Nuzzo. Tony Dark Eyes · Westside. SELLERIA NUZZO Caccamo (Pa) e Palermo www.sellerianuzzo.com #sellerianuzzo #horse #cavallo #cavalli #equitazione #palermo #caccamo #cavallipassione #equitation - facebook.com Vai su Facebook
Caccamo, l’ufficio postale chiude per ammodernamento: attivo l’ufficio mobile in piazza Cappuccini - L’ufficio postale di Caccamo da domani (5 dicembre) sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Riporta mondopalermo.it
L’ufficio postale chiude per lavori - Poste Italiane comunica che per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis, l’ufficio postale di San Venanzio a Galliera resterà chiuso dal 17 giugno al ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Poste chiuse per lavori fino a dicembre - L’ufficio postale chiude e secondo quanto comunicato da Poste Italiane, per rimettere piede nella sede bisognerà portare pazienza fino al 9 dicembre. Secondo ilgiorno.it
Uffici postali chiusi, i sindacati: “Nessun incidente, è strategia precisa” - Alessandro Esposito (Slc Cgil Bergamo) dopo il caso Alzano: “Sempre più chiusure ‘soft’ e sospensioni programmate, spesso giustificate con motivazioni organizzative o mancanza di personale, ma la ... bergamonews.it scrive
Chiude all’improvviso l’ufficio postale del Piano: “Nessuno ci ha avvertito” - Tra disagi e disservizi: sgombero improvviso probabilmente per problemi di agibilità. Lo riporta msn.com
Lavori alle Poste: chiude l’ufficio - Lavori in corso alle poste di Rufina, per domani l’unico ufficio postale del paese, quello posto in piazza Kurgan,... Come scrive lanazione.it