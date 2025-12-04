Burger King presenta le nuove carte dell’universo ‘Burger King’s Quest’
Dopo la loro presentazione a Lucca e al recente Milano Games Week, Burger King’s ha annunciato l’arrivo delle sue nuove carte del suo universo ‘Burger King’s Quest’. Ecco il comunicato stampa: Dopo aver conquistato Lucca Comics & Games portando in fiera oltre 1.000 artefatti fisici tra manuali e dadi in edizione limitata, Burger King® Italia in occasione della Milano Games Week torna a espandere l’universo della Burger King’s Quest, la prima esperienza GdR del brand, che procede per frammenti, indizi e oggetti da collezionare. Durante l’evento alcuni creator, tra cui Rickyfri3s, BillyBella, Mollu7, InnTale, Kurolily, Kasumisen e Michelle Puttini hanno svelato al pubblico un nuovo elemento dell’avventura: le Carte del Regno, il terzo artefatto ufficiale del Burger King-Dom. 🔗 Leggi su Screenworld.it
