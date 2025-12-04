Burbara | il dolce mediorientale che narra il miracolo di Santa Barbara
In molte parti del mondo si festeggia Santa Barbara con il “Burbara”, un dolce tradizionale dal profondo significato spirituale, legato a un miracoloso avvenimento. Il 4 dicembre è la memoria liturgica di santa Barbara, la martire del III secolo nota per essere la patrona dei Vigili del Fuoco, di pirotecnici ed artiglieri. Se le fiamme. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
