Sono due le date da segnare, guardando al calendario degli scioperi di questo mese di dicembre: il 12 e il 17. In queste due giornate, anche i trasporti faranno i conti con le proteste e relativi disagi, tra cancellazioni, rallentamenti e sospensioni. Ma non saranno le uniche. I sindacati, capitanati da quello che è ormai un leader politico a tutti gli effetti, Maurizio Landini, segretario della Cgil, hanno disseminato il calendario natalizio dell’avvento di scioperi e scioperini a livello locale e nazionale, destinati a creare immensi disagi alla popolazione. Landini e gli scioperi contro il governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Buon Natale da Maurizio Landini: una raffica di scioperi paralizzerà l’Italia tra il 5 e il 17 dicembre