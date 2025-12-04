Buon compleanno Costantino Rocca Edoardo Sylos Labini…

Buon compleanno Costantino Rocca, Edoardo Sylos Labini, Hans Berger, Nicoletta Favero, Ivan della Valle, Gabriella Vico, Andrea Moser, Francesca Calabrese, Federica Moroni, Gabriele Nelli, Franco Morbidelli.. Oggi 4 dicembre compiono gli anni: Mario Sica, diplomatico; Aldo Ciabatti, pittore, designer; Gianstefano Frigerio, politico; Giovanni Tonucci, arcivescovo; Piero Coccia, arcivescovo; Giuseppe Rundo, ex cestista; Hans Berger, politico; Fiorella Cagnoni, scrittrice; Alberto Campana, biologo, numismatico; Nico di Palo, chitarrista, cantante, compositore; Furio Fusi, ex atleta; Wilma Labate, regista, sceneggiatrice; Franco Maria Giuseppe Agnesi, vescovo; Luigi Binelli Mantelli, ammiraglio; Fulvio Zilioli, karateka; Pierino Gavazzi, ex ciclista, dirigente; Joanne Maria Pini, compositore; Vincenzo Spampinato, cantautore; Stefano de Matteis, antropologo, scrittore; Maurizio Bianchi, musicista, compositore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

