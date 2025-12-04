Buon compleanno Costantino Rocca Edoardo Sylos Labini…
Buon compleanno Costantino Rocca, Edoardo Sylos Labini, Hans Berger, Nicoletta Favero, Ivan della Valle, Gabriella Vico, Andrea Moser, Francesca Calabrese, Federica Moroni, Gabriele Nelli, Franco Morbidelli.. Oggi 4 dicembre compiono gli anni: Mario Sica, diplomatico; Aldo Ciabatti, pittore, designer; Gianstefano Frigerio, politico; Giovanni Tonucci, arcivescovo; Piero Coccia, arcivescovo; Giuseppe Rundo, ex cestista; Hans Berger, politico; Fiorella Cagnoni, scrittrice; Alberto Campana, biologo, numismatico; Nico di Palo, chitarrista, cantante, compositore; Furio Fusi, ex atleta; Wilma Labate, regista, sceneggiatrice; Franco Maria Giuseppe Agnesi, vescovo; Luigi Binelli Mantelli, ammiraglio; Fulvio Zilioli, karateka; Pierino Gavazzi, ex ciclista, dirigente; Joanne Maria Pini, compositore; Vincenzo Spampinato, cantautore; Stefano de Matteis, antropologo, scrittore; Maurizio Bianchi, musicista, compositore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buon compleanno a Julianne Moore (3 dicembre 1960): 65 anni di finezza emotiva e personaggi indimenticabili. Oscar per Still Alice e una rarità assoluta: la triple crown europea come Miglior Attrice a Cannes (Maps to the Stars), Berlino (Silver Bear per - facebook.com Vai su Facebook
La Città di Firenze porge i più sinceri auguri di buon 75° compleanno a Gianni De Magistris: un’occasione per celebrare una carriera straordinaria che l’ha consacrato autentico campione. #GianniDeMagistris #Firenze #BuonCompleanno Vai su X
Buon compleanno Costantino Rocca, Edoardo Sylos Labini… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Come scrive romadailynews.it