Bullizzato a scuola ora è una delle rockstar più amate di sempre
Cantautore, rocker, poeta urbano, questo artista ha creato uno stile unico che ha attraversato generazioni. Oggi è il simbolo di una libertà tutta italiana vissuta senza compromessi. La sua carriera, lunga oltre quarant’anni, è un percorso costellato di successi, sfide personali e una continua reinvenzione artistica. Ma prima della fama, del successo, dei riconoscimenti alla sua meravigliosa carriera, c’era un piccolo bambino che crebbe portando dentro una memoria dolorosa. Memoria di un padre che dovette vivere una delle pagine più brutte della storia. per scoprire tutto su questo artista fenomenale che ha segnato la storia della musica italiano e fatto emozionare generazioni intere. 🔗 Leggi su Newsner.it
