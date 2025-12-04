Bud Powell Jazz orchestra diretta da Simone Stefanizzi feat Andrea Sabatino

Lecceprima.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Bud Powell Jazz Orchestra” protagonista di una serata speciale, domenica 14 dicembre alle 20.30, presso l’Auditorium “Cezzi” di Maglie: ospite d’onore il trombettista Andrea Sabatino. L’ensemble, guidata dal maestro Simone Stefanizzi e composta da 20 musicisti attivi sulla scena jazzistica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

bud powell jazz orchestra diretta da simone stefanizzi feat andrea sabatino

© Lecceprima.it - Bud Powell Jazz orchestra diretta da Simone Stefanizzi feat. Andrea Sabatino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Marking the centennial of jazz pianist Bud Powell - Jazz historian Kevin Whitehead, says Powell's life was often a nightmare. Secondo wwno.org

Dal 29 gennaio Bud Powell In The 21st Century - Registrato dal vivo al teatro Mancinelli di Orvieto durante la serie di concerti di UJ Winter #26, Bud Powell In The ... Riporta ansa.it

Marking the centennial of jazz pianist Bud Powell - While earlier pianists played busy bass patterns, he helped establish a more fragmented, punctuating role for the left hand. Scrive capradio.org

Jazz Articles about Bud Powell - The great Bud Powell casts a very long shadow over all jazz piano players, not to mention most melodic/harmonic improvisers, regardless of instrument. Secondo allaboutjazz.com

100 anni di Bud Powell - Nasceva il 27 settembre 1924 Earl Rudolph Powell, noto ai più come Bud Powell. Segnala rsi.ch

I magnifici 4 della tromba e Bud Powell: è Umbria Jazz Winter 26 - scorrono tanti nomi, tra cui quelli dei quattro più importanti trombettisti ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bud Powell Jazz Orchestra