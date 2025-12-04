Bud Powell Jazz orchestra diretta da Simone Stefanizzi feat Andrea Sabatino
La “Bud Powell Jazz Orchestra” protagonista di una serata speciale, domenica 14 dicembre alle 20.30, presso l’Auditorium “Cezzi” di Maglie: ospite d’onore il trombettista Andrea Sabatino. L’ensemble, guidata dal maestro Simone Stefanizzi e composta da 20 musicisti attivi sulla scena jazzistica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
"...una rilettura audace e raffinata del mondo pucciniano attraverso la lente del jazz moderno...": la nostra su "Aria", lavoro firmato dal trio Roy Powell - Lorenzo Feliciati - Lucrezio De Seta Vai su Facebook
Marking the centennial of jazz pianist Bud Powell - Jazz historian Kevin Whitehead, says Powell's life was often a nightmare. Secondo wwno.org
Dal 29 gennaio Bud Powell In The 21st Century - Registrato dal vivo al teatro Mancinelli di Orvieto durante la serie di concerti di UJ Winter #26, Bud Powell In The ... Riporta ansa.it
Marking the centennial of jazz pianist Bud Powell - While earlier pianists played busy bass patterns, he helped establish a more fragmented, punctuating role for the left hand. Scrive capradio.org
Jazz Articles about Bud Powell - The great Bud Powell casts a very long shadow over all jazz piano players, not to mention most melodic/harmonic improvisers, regardless of instrument. Secondo allaboutjazz.com
100 anni di Bud Powell - Nasceva il 27 settembre 1924 Earl Rudolph Powell, noto ai più come Bud Powell. Segnala rsi.ch
I magnifici 4 della tromba e Bud Powell: è Umbria Jazz Winter 26 - scorrono tanti nomi, tra cui quelli dei quattro più importanti trombettisti ... ilfoglio.it scrive