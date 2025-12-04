Bruzzone sbatte la porta a Ore 14 | tutta la verità sulla giungla del caso Garlasco

Tra indagini infinite, opinionisti armati di querele e retroscena sussurrati nei corridoi Rai, la criminologa lascia il programma in pieno caos C’era odore di benzina negli studi di Rai 2, e qualcuno ha avuto la brillante idea di accendere il fiammifero. La saga maledetta di Garlasco — quel b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bruzzone sbatte la porta a Ore 14: tutta la verità sulla giungla del caso Garlasco

Argomenti simili trattati di recente

“Leggeteveli i verbali”, “Li leggiamo anche noi”: il duro scontro a Ore 14 che potrebbe far lasciare Roberta Bruzzone il programma ? Giovedì 27 novembre, durante la puntata di Ore 14 dedicata al caso Garlasco, è andato in scena uno scambio molto acceso - facebook.com Vai su Facebook

“Cosa voleva fare” Perché Roberta Bruzzone è stata cacciata da Ore 14: le rivelazioni sorprendenti da dietro le quinte - Scopri perché Roberta Bruzzone ha lasciato Ore14: tensioni con la redazione e richieste inaccettabili hanno portato a una rottura definitiva. Da bigodino.it

Roberta Bruzzone e l’aut-aut a Ore14, il nodo Garlasco e la proposta segreta, ma la criminologa non ci sta: «Tutte bugie» - Dietro l’uscita improvvisa di Roberta Bruzzone da Ore14, il talk pomeridiano di Rai2 condotto da Milo Infante, si muove un retroscena che sta facendo sobbalzare gli studi della tv ... Da msn.com

Roberta Bruzzone a Ore 14, i dubbi sulla svolta di Garlasco: "Materiale esiguo" - È questo l'interrogativo che emerge dalla riapertura del caso di Garlasco, con l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del ... Si legge su iltempo.it

Ore 14, il Dna di Sempio? I dubbi di Bruzzone: "Perché non è come con Yara" - La guerra delle perizie, l'indicente probatorio sul Dna, l'attesa per una possibile svolta del delitto di Garlasco. Lo riporta iltempo.it

Delitto Pierina, Bruzzone: “Ho 300 domande per Manuela Bianchi”. Oggi riprende incidente probatorio - La criminologa Roberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva, è intervenuta nel corso della trasmissione Ore 14. Scrive fanpage.it

Alessia Pifferi, Bruzzone: “Aggressiva con me nei colloqui”/ “Sapeva che una bimba lasciata 6 giorni…” - A La Vita in Diretta e a Ore 14 il caso di Alessia Pifferi con le parole di Roberta Bruzzone, che è la consulente della famiglia di Diana e Viviana Il caso di Alessia Pifferi è stato ampiamente ... ilsussidiario.net scrive