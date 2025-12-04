Bruxelles rilancia sull’unione dei mercati dei capitali con un maxi pacchetto di riforme

Bruxelles, 4 dicembre 2025 – Presentato dalla commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione dei risparmi e degli investimenti, la portoghese Maria Luís Albuquerque, il nuovo pacchetto di riforme adottato giovedì scorso da Bruxelles è una componente centrale della strategia dell’Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU), che mira a creare un sistema finanziario più integrato, efficiente e competitivo che offra ai cittadini dell’UE opzioni migliori per accrescere la loro ricchezza e sostenere le imprese nell’accesso ai finanziamenti. “Scegliere di non agire, restare nello status quo e tollerare la frammentazione che conosciamo bene porta in una sola direzione: un’Europa che investe troppo poco, cresce troppo lentamente e perde terreno geopolitico ed economico”, ha affermato Albuquerque presentando il maxi pacchetto ai giornalisti a Bruxelles, sottolineando che questo “non è un percorso che l’Ue possa permettersi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles rilancia sull’unione dei mercati dei capitali con un maxi pacchetto di riforme

