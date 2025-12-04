A Bruxelles nuovo terremoto giudiziario. Federica Mogherini, ex Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, si è dimessa dall’attuale ruolo di rettrice del Collegio d’Europa. Lei stessa lo ha reso noto attraverso una nota diramata dal Collegio d’ Europa. Questa la sua dichiarazione: “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di rettore del Collegio d’Europa e di direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea”. Le dimissioni sono conseguenza dell’indagine aperta dalla Procura europea (Eppo) per presunta frode. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Bruxelles, Federica Mogherini si dimette