Bruttissima caduta di Rok Aznoh a Beaver Creek | cos’è successo e la lunga interruzione
Rok Aznoh è incappato in una bruttissima caduta durante la discesa libera di Beaver Creek, prova che ha aperto il fine settimana valido per la Coppa del Mondo di sci alpino nel comprensorio statunitense. Lo sloveno, sceso con il pettorale numero 58, era transitato alla seconda fotocellula con il 44mo tempo parziale (52.45) e nel corso del terzo intermedio sulla difficilissima pista Birds of Prey è finito dritto contro i teloni a più di 100 kmh. Il casco è volato via e dopo la caduta l’atleta aveva il volto appoggiato sulla neve, risultando immobile. Il balcanico ha perso conoscenza ed è stata prontamente soccorso, le operazioni si sono protratte a lungo ed è poi arrivato l’elicottero, in modo da trasportare il balcanico verso l’ospedale in elisoccorso. 🔗 Leggi su Oasport.it
