Brutta caduta per Corinne Suter addio a Milano-Cortina | Lesione delle fibre muscolari e frattura

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Corinne Suter i Giochi di Milano-Cortina si trasformano in un brutto incubo: la caduta rimediata in allenamento le ha procurato una lesione muscolare e una frattura al piede. Almeno un mese di stop assoluto. Per la la Nazionale svizzera una "maledizione": solo pochi giorni prima si era infortunata anche la connazionale Gut-Behrami. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

brutta caduta corinne suterBrutta caduta per Corinne Suter, addio a Milano-Cortina: “Lesione delle fibre muscolari e frattura” - Cortina si trasformano in un brutto incubo: la caduta rimediata in allenamento le ha procurato una lesione muscolare ... Scrive fanpage.it

brutta caduta corinne suterSci alpino, infortunio per Corinne Suter: possibile recupero per le Olimpiadi - Continua ad essere maledetta questa stagione per lo sci alpino, soprattutto al femminile. Secondo oasport.it

brutta caduta corinne suterSci: altra caduta per una big, svizzera Suter rischia i Giochi - Nuovo incidente in allenamento e ancora una big della neve coinvolta. ansa.it scrive

Nuovo incidente per una big: almeno un mese di stop per Corinne Suter, caduta in allenamento a Sankt Moritz - La federsci elvetica ha reso noto che la campionessa olimpica di discesa, in preparazione all'opening di velocità della prossima settimana, si è infortunata ... Si legge su neveitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Brutta Caduta Corinne Suter