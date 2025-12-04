Brutta caduta per Corinne Suter addio a Milano-Cortina | Lesione delle fibre muscolari e frattura

Per Corinne Suter i Giochi di Milano-Cortina si trasformano in un brutto incubo: la caduta rimediata in allenamento le ha procurato una lesione muscolare e una frattura al piede. Almeno un mese di stop assoluto. Per la la Nazionale svizzera una "maledizione": solo pochi giorni prima si era infortunata anche la connazionale Gut-Behrami. 🔗 Leggi su Fanpage.it