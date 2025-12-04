Bruno Fernandes va così vicino
Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Bruno Fernandes ha colpito un palo mentre il Manchester United aspettava un gol casalingo in Premier League contro il West Ham giovedì. L'ex terzino dello United Aaron Wan-Bissaka ha respinto sulla linea il tiro di Joshua Zirkzee nel primo tempo prima che Bruno Fernandes sparasse un tiro contro il legno mentre la partita arrivava a reti inviolate a fine primo tempo, il che significa che i padroni di casa hanno segnato l'ultima volta all'Old Trafford più di 135 minuti fa. Aaron Wan-Bissaka libera la linea!
Nella partita contro il Crystal Palace Bruno Fernandes diventa il quarto miglior assistman della storia dello United (56), superando Scholes a quota 55. Sopra di loro ci sono solamente: Beckam con 80 assist, Rooney con 93 e il primo è Ryan Giggs con 162 ass - facebook.com Vai su Facebook
