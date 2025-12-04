Bremer Juve, finalmente buone notizie: rientro vicino. Il sogno del brasiliano è quello di. Le novità sul recupero di Gleison. Una bellissima notizia per la Juventus e per Luciano Spalletti: Gleison Bremer si appresta a tornare a lavorare con il gruppo squadra a partire dalla prossima settimana, se non sorgeranno intoppi nel percorso di recupero. Un ritorno atteso da inizio ottobre, quando il difensore si era fermato. La prudenza dopo due operazioni: niente Napoli. La società bianconera ha scelto la strada della massima prudenza, preferendo non affrettare il rientro del brasiliano per la difficile trasferta contro il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

