Bremer Juve finalmente buone notizie | rientro vicino Il sogno del brasiliano è quello di… Le novità

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer Juve, finalmente buone notizie: rientro vicino. Il sogno del brasiliano è quello di. Le novità sul recupero di Gleison. Una  bellissima notizia  per la  Juventus  e per  Luciano Spalletti:  Gleison Bremer  si appresta a tornare a lavorare con il  gruppo squadra  a partire dalla  prossima settimana, se non sorgeranno intoppi nel percorso di recupero. Un  ritorno atteso  da inizio ottobre, quando il difensore si era fermato. La prudenza dopo due operazioni: niente Napoli. La  società bianconera  ha scelto la strada della  massima prudenza, preferendo  non affrettare il rientro  del brasiliano per la difficile trasferta contro il  Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer juve finalmente buone notizie rientro vicino il sogno del brasiliano 232 quello di8230 le novit224

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, finalmente buone notizie: rientro vicino. Il sogno del brasiliano è quello di… Le novità

Scopri altri approfondimenti

bremer juve finalmente buoneJuventus, la difesa verso il recupero: Bremer e Rugani pronti al rientro entro Natale - Juventus, la difesa verso il recupero: Bremer e Rugani pronti al rientro entro Natale La Juventus intravede segnali positivi sul fronte difensivo. Da tuttojuve.com

bremer juve finalmente buoneInfortunio Bremer, la Juve incrocia le dita: quando rientra - Gleison Bremer è uno degli uomini chiave della Juve e arrivano importanti notizie per il tecnico Luciano Spalletti. Lo riporta diregiovani.it

bremer juve finalmente buoneInfortunio Bremer, novità dalla Continassa: il brasiliano vede il rientro, che però può slittare di qualche giorno rispetto alla data fissata. Il punto - Infortunio Bremer, il difensore aumenta i carichi dopo lo stop di settembre: il rientro graduale punta alla trasferta di Bologna per la nuova difesa a 4 Buone notizie filtrano dall’infermeria della Ju ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus, Bremer al rientro: buone notizie per Spalletti - Bremer è pronto a rientrare: a rivelarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il brasiliano ... Segnala fantacalcio.it

bremer juve finalmente buoneJuventus, quando rientra Bremer? Fissata la data - Juventus del 7 dicembre: ancora un paio di partite da saltare tra campionato, poi l'ex Torino tornerà centrale nella difesa di Spalletti. Secondo fantacalcio.it

bremer juve finalmente buoneJuventus fragile in difesa, Spalletti attende il rientro di Bremer: quando può tornare in campo il brasiliano - La fase difensiva della Juventus, in queste settimane, sta destando qualche preoccupazione a Luciano Spalletti. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Bremer Juve Finalmente Buone