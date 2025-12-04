Brembate in casa 20 chili di hashish | arrestato in flagranza
L’OPERAZIONE. Nell’abitazione anche materiale per il confezionamento, 10mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
Prima E. Il Brembate Sopra espugna Paladina Il Brembate Sopra espugna Paladina 2-0 in una partita combattuta e fisica, sbloccata già al 6’ da Rota. Nonostante alcune occasioni dei padroni di casa, la difesa ospite regge bene e neutralizza i tentativi più peri - facebook.com Vai su Facebook
In casa 20 chili di hashish - Nell’abitazione a Brembate anche materiale per il confezionamento, 10mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari. Lo riporta ecodibergamo.it
Pusher arrestato: in casa 20 kg di hashish, 10mila euro e 9 cellulari - Mercoledì mattina (3 dicembre) la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino del 1997, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ... Da bergamonews.it
Brembate, sequestrati 20 chili di hashish e mezzo chilo di cocaina nascosti in casa: arrestato 28enne - I controlli mirati della Polizia: nell'appartamento anche 10 mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari ... Segnala bergamo.corriere.it
A Brembate il laboratorio della droga: sequestrati 32 chili di eroina - La guardia di finanza di Como, nei giorni scorsi, ha scovato a Brembate un vero e proprio laboratorio della droga. Segnala bergamo.corriere.it