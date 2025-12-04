Brembate in casa 20 chili di hashish | arrestato in flagranza

Ecodibergamo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’OPERAZIONE. Nell’abitazione anche materiale per il confezionamento, 10mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

brembate in casa 20 chili di hashish arrestato in flagranza

© Ecodibergamo.it - Brembate, in casa 20 chili di hashish: arrestato in flagranza

Approfondisci con queste news

brembate casa 20 chiliIn casa 20 chili di hashish - Nell’abitazione a Brembate anche materiale per il confezionamento, 10mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari. Lo riporta ecodibergamo.it

Pusher arrestato: in casa 20 kg di hashish, 10mila euro e 9 cellulari - Mercoledì mattina (3 dicembre) la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino del 1997, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ... Da bergamonews.it

Brembate, sequestrati 20 chili di hashish e mezzo chilo di cocaina nascosti in casa: arrestato 28enne - I controlli mirati della Polizia: nell'appartamento anche 10 mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari ... Segnala bergamo.corriere.it

A Brembate il laboratorio della droga: sequestrati 32 chili di eroina - La guardia di finanza di Como, nei giorni scorsi, ha scovato a Brembate un vero e proprio laboratorio della droga. Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Brembate Casa 20 Chili