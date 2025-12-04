Brambati analizza Napoli Juve | Assenze pesanti sia da una parte che dall’altra Spalletti? Mi aspetto questo dal pubblico del Maradona

Brambati analizza il big match del Maradona: il Napoli ha una squadra più pronta mentre la Juve è un cantiere aperto, ma Spalletti merita applausi. L'avvicinamento al big match del 'Maradona' tra Napoli e Juventus è segnato dall'emergenza infermeria che ha colpito entrambe le compagini. A intervenire sui temi caldi della sfida è stato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, che ai microfoni di TMW Radio ha analizzato gli equilibri di una partita che rischia di perdere spettacolo a causa delle defezioni. Se da un lato i padroni di casa hanno perso il loro faro Stanislav Lobotka, dall'altro la Vecchia Signora arriva decimata, senza i pilastri Dusan Vlahovic, Gleison Bremer e Federico Gatti.

