Bradisismo – I terremoti più forti degli ultimi anni

Aggiornamento sulla sismicità energetica fino a novembre 2025 (Md>= 3.0). Ho suddiviso le aree in base alla posizione delle faglie conosciute allargandomi un pochino. Le aree sismogenetiche che ho individuato sono otto: 1) Lucrino, 2) Pozzuoli porto, 3) Monte Barbaro-Cigliano, 4) Pisciarelli, 5) Solfatara, 6) Monte Olibano, 7) Bagnoli La Pietra, 8 ) Golfo. Le . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

