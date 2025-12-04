bper forum arrivano sala e angela

Il Bper Forum di Modena regala al pubblico un doppio appuntamento in questo fine settimana. Domenica alle 17.30 è Cecilia Sala a presentare il suo nuovo reportage ’I figli dell’odio’, un viaggio che guarda da vicino tre grandi storie intrecciate tra loro: la radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina e il collasso dell’Asse della resistenza che ha la sua testa a Teheran. La giornalista svela lo scontro generazionale che attraversa ciascuno di questi paesi, divenuto una delle linee di faglia più rilevanti - e meno indagate - del nostro presente. Perché mentre i "pacifisti esausti" tra gli anziani israeliani assistono impotenti alla deriva del proprio paese, una generazione di coloni giovanissimi è la più feroce di sempre in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

