Boysober il significato del nuovo trend e perché dovremmo tutte vivere un periodo solo con noi stesse

Essere boysober significa scegliere sé stesse, il nostro tempo e la nostra salute mentale. Non vuol dire rinunciare all'amore, ma amare noi stesse prima di tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

No, non c'entra niente con l'alcol: essere "boysober" è una tendenza in cui, soprattutto le giovani donne, scelgono di prendersi una pausa dagli uomini: niente appuntamenti, situationship e spesso anche sesso. Dietro la scelta di sospendere in modo intenzion

