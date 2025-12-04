Bove e il ritorno in campo annuncio straordinario dell’agente | avete sentito?

Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, si è dichiarato ottimista in merito al possibile ritorno in campo del suo assistito, che finalmente potrebbe vedere la luce in fondo al tunnel. Maggiore prudenza, invece, sulla chance che possa nuovamente giocare in Serie A. Bove, parla l’agente: “C’è ottimismo per il suo rientro”. È passato un anno da quel brutto 1° dicembre 2024, giorno del malore accusato da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Da allora, il classe 2002 non ha più avuto modo di poter scendere in campo. Adesso, però, cresce la speranza di rivederlo nuovamente in azione. Il suo agente Diego Tavano, infatti, ha parlato di questa possibilità ai microfoni di Radio 1 Sport: “ È un momento di transizione, ma siamo molto ottimisti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Bove e il ritorno in campo, annuncio straordinario dell’agente: avete sentito?

Argomenti simili trattati di recente

Un anno dopo il malore, Edoardo Bove sogna il ritorno in campo: le parole dell’agente Tavano #ASRoma #EdoardoBove - facebook.com Vai su Facebook

BOVE - L'agente: "Ha una grandissima voglia di tornare a giocare, siamo ottimisti" - Diego Tavano, agente tra gli altri anche di Edoardo Bove, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Sport per parlare del ritorno in campo del suo assistito, che a dicembre 2024 ha avuto un arresto cardia ... Da msn.com

Diego Tavano (agente Bove) annuncia: “Lavora per tornare in campo. È il sogno di tutti” - L’agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha parlato degli obiettivi del centrocampista ex Roma e Fiorentina Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, è intervenuto a ‘Radio 1 Sport’ per parlare del suo ... Lo riporta calciomercato.it

Bove torna in campo? Le sue parole: «Voglio giocare, sono fiducioso ma…» - Intervenuto a un evento, Edoardo Bove ha parlato del suo possibile rientro in campo, rivelando i suoi obiettivi per il futuro. Scrive milannews24.com

Bove verso il possibile ritorno in campo: ultimi accertamenti per ottenere il via libera definitivo - Nei giorni scorsi il giocatore ha svolto ulteriori accertamenti che hanno dato esito negativo. Secondo fanpage.it

Bove, possibile ritorno in campo: i test fanno ben sperare - Dal 1° luglio tornerà a essere un giocatore della Roma, poi si troverà la soluzione ideale: più probabile ... Si legge su sport.sky.it

Buone notizie per Bove: possibile un suo ritorno in campo - Nelle ultime settimane il centrocampista italiano ha svolto alcuni accertamenti che hanno avuto tutti esiti negativi. Scrive gianlucadimarzio.com