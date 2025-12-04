Bournemouth-Chelsea sabato 06 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Blues favoriti
Bournemouth e Chelsea sono reduci da una sconfitta subita nel turno infrasettimanale, rispettivamente per 1-0 in casa contro l’Everton e per 3-1 sul campo del Leeds. Per la squadra di Andoni Iraola si è trattato della quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato nelle quali ha raccolto solo un punto. Buono per le Cherries . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Finale incredibile tra Tottenham e Manchester United: Tel e Richarlison rimontano il gol di Mbeumo, ma nell'ultima azione De Ligt trova la rete del pareggio Sono così ancora a pari merito Spurs e Red Devils, aspettando i risultati di Chelsea, Bournemouth, S Vai su X
Nell'anticipo della 14ª giornata di Premier League, l'Everton riesce a trionfare in trasferta sul Bournemouth di misura, per 0-1, grazie ad un'altra rete decisiva di Jack Grealish, dopo quella segnata il 5 ottobre contro il Crystal Palace https://www.ukcalcio.com/20 - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Bournemouth-Chelsea: altra trasferta insidiosa per i Blues - Chelsea è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it
Feisty Chelsea clash with Bournemouth breaks Premier League record for yellow cards - with coaches Enzo Maresca and Andoni Iraola also getting booked! - Chelsea's clash with Bournemouth set a new Premier League record for bookings in a single game, with referee Anthony Taylor showing 14 yellow cards. Come scrive goal.com
L'arbitro Taylor ne ammonisce 14 in Bournemouth-Chelsea, è record in Premier League - 0 grazie al gol di Christopher Nkunku all'86mo restera' nella storia per un record, quello dei 14 ammoniti. Scrive agi.it