Bournemouth-Chelsea sabato 06 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Blues favoriti

Infobetting.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bournemouth e Chelsea sono reduci da una sconfitta subita nel turno infrasettimanale, rispettivamente per 1-0 in casa contro l’Everton e per 3-1 sul campo del Leeds. Per la squadra di Andoni Iraola si è trattato della quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato nelle quali ha raccolto solo un punto. Buono per le Cherries . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bournemouth chelsea sabato 06 dicembre 2025 ore 16 00 formazioni quote pronostici blues favoriti

© Infobetting.com - Bournemouth-Chelsea (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Blues favoriti

Leggi anche questi approfondimenti

bournemouth chelsea sabato 06Pronostico Bournemouth-Chelsea: altra trasferta insidiosa per i Blues - Chelsea è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it

Feisty Chelsea clash with Bournemouth breaks Premier League record for yellow cards - with coaches Enzo Maresca and Andoni Iraola also getting booked! - Chelsea's clash with Bournemouth set a new Premier League record for bookings in a single game, with referee Anthony Taylor showing 14 yellow cards. Come scrive goal.com

L'arbitro Taylor ne ammonisce 14 in Bournemouth-Chelsea, è record in Premier League - 0 grazie al gol di Christopher Nkunku all'86mo restera' nella storia per un record, quello dei 14 ammoniti. Scrive agi.it

Cerca Video su questo argomento: Bournemouth Chelsea Sabato 06