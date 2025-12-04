Botte in casa ad Ancona 40enne aggredisce la compagna colpendola al volto | cosa hanno fatto i vicini

Un quarantenne italiano è stato ammonito dal Questore di Ancona per violenza domestica ai danni della compagna dopo un'aggressione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Botte in casa ad Ancona, 40enne aggredisce la compagna colpendola al volto: cosa hanno fatto i vicini

Argomenti simili trattati di recente

Cinquantenne uccisa a botte in casa: l’ex marito è sparito - facebook.com Vai su Facebook

Selargius, botte e minacce alla madre: 22enne allontanata da casa Vai su X

Femminicidio Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito, arrestato ad aprile per maltrattamenti. Diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... Scrive msn.com

Cinquantenne uccisa a botte in casa: l’ex marito è sparito - Donna macedone trovata morta a Pianello Vallesina: sospetti sull’ex marito, irreperibile. Lo riporta blogsicilia.it

Femminicidio ad Ancona: storia di Sadjide che aveva perdonato il marito violento. Lui torna a casa e la uccide di botte - Era stato condannato per maltrattamenti ed era tornato in libertà a patto che seguisse un percorso per maltrattanti. Scrive msn.com

Chieti, botte ai figli della compagna. Arrestato un 40enne - Sono arrivati sul posto in seguito alla telefonata nella quale venivano segnalati maltrattamenti in famiglia nei confronti di due minori, un ragazzino di 13 anni e una bambina di 8, che nel frattempo ... Segnala ilmessaggero.it

Ancona, ricatti e botte per non pagare le slot machine: paura al Piano, punito dopo 12 anni - Il primo grado per un 40enne romeno è stato definito dal collegio penale, chiamato a giudicare gli episodi di violenza avvenuti tra luglio e novembre del 2013. Si legge su corriereadriatico.it