Bosco di Luce si accende il re degli abeti donato dalle Valli Seriana e di Scalve

Riminitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bosco di Luce è pronto a illuminarsi ancora di più con un nuovo grande evento: l’accensione del re degli alberi, l’abete di 13 metri che da fine novembre svetta in piazza Nettuno, dove è arrivato dopo aver attraversato chilometri dalla montagna al mare. L’abete è infatti un dono a Cattolica da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

