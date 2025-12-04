Boschi indossa un tailleur verde e Salvini si complimenta per il colore il testa a testa al Question Time sui rincari dei treni di Natale diventa virale 

Durante il Question Time alla Camera dei deputati del 3 dicembre, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha aperto il suo intervento con un commento inatteso: “Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula”. La capogruppo di Italia Viva Maria Elena Boschi indossava un tailleur verde, colore tradizionalmente caro ai leghisti, e ha reagito alla battuta con un sorriso tra l’ironico e l’imbarazzato. Il commento è arrivato prima della risposta del ministro all’interrogazione parlamentare presentata da Italia Viva sui rincari natalizi di voli, treni e carburanti, un tema che riguarda in particolare studenti e lavoratori fuorisede che devono viaggiare dal Nord al Sud durante le festività. 🔗 Leggi su Cultweb.it

