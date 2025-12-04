Borsa e trolley pieni di merce rubata rapinatore solitario fermato in via Broseta

Bergamo. Ha minacciato un dipendente del supermercato, dicendo che lo avrebbe accoltellato dopo essere stato scoperto a rubare. Poco prima, infatti, l’uomo era stato fermato perché dalla borsa e dal trolley che portava con sé fuoriusciva parte della merce sottratta. Per riuscire a fuggire, ha reagito con violenza e ha aggredito il dipendente. Mercoledì sera gli agenti delle Volanti di Bergamo hanno arrestato un uomo originario della Costa d’Avorio, classe 1986 e senza fissa dimora, con l’accusa di rapina impropria. La richiesta di intervento è arrivata al 112 intorno alle 20 dal supermercato Aldi di via XXIV Maggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it