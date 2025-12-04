Borriello sicuro | Al Milan manca un ‘nove’ puro alla Giroud E su Leao…

L'ex calciatore del Milan Marco Borriello, intervenuto a margine della presentazione dell'album Panini, ha rilasciato alcune dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Borriello sicuro: “Al Milan manca un ‘nove’ puro, alla Giroud” E su Leao…

Altri contenuti sullo stesso argomento

Omicidio in pieno giorno a Barra, nella zona orientale di Napoli. Salvatore Borriello, 26 anni, è stato colpito da diversi proiettili in via Suor Maria della Passione Beata intorno alle 12.30. Trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, è morto poco dop - facebook.com Vai su Facebook

Borriello sul Milan: "Ad Allegri manca un 9 alla Giroud. Leao? Lo vedo più come esterno" - A margine della presentazione dell'album delle figurine Panini 2025/26, Marco Borriello ha raccontato a tuttomercatoweb. Segnala milannews.it

Borriello tra ricordi e presente: «Al Milan manca un nove puro alla Giroud. Su Allegri e lo scudetto…» - Borriello parla della rivalità tra Milan e Napoli e difende Gimenez: «Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia» A margine della presentazione dell’album di figurine Panini 2025/26, l’ex attaccante ... Da milannews24.com

Milan, l’ex Borriello è sicuro: “Manca un nove puro alla Giroud” - L'ex rossonero Marco Borriello analizza l'attacco del Milan: Leao e Gimenez giocatori forti e di qualità ma nessuno dei due è un vero nove. Come scrive msn.com

Borriello Parla di Milan e Scudetto! Tutte le dichiarazioni - Segui le ultimissime sui rossoneri In occasione della presentazione dell’album delle figurine Panini 2025/26, Marco Borri ... milannews24.com scrive

Borriello sul Milan: "Leao non lo vedo da centravanti. Gimenez? Non c'è da preoccuparsi" - In occasione della presentazione dell'album delle figurine Panini 2025/26 è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui quelli di. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Borriello: "David e Openda, serve cazzimma. Leao punta? Non lo vedo. Conte si deprime se…" - Le parole dell'ex attaccante sulle squadre, sugli allenatori e sui calciatori protagonisti della Serie A durante la presentazione dell’album Panini 2025/26 ... Secondo tuttosport.com