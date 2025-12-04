Borriello e la rivelazione d' infanzia sulle figurine | A Napoli cercavamo tutti Maradona e scartavamo quelle del Milan!

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della presentazione dell'album delle figurine Panini 202526 è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb, l'ex attaccante della Nazionale e di tante squadre tra cui Milan, Roma e Juventus, Marco Borriello, che ha rivelato alcuni curiosi retroscena. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

