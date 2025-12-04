Boom stranieri 4mln in arrivo sui voli

12.35 Vacanze italiane per gli stranieri.Secondo stime Enit, risultano prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali per le feste per una spesa pari a 3,5 mld. Numerosi anche gli italiani che già hanno prenotato un volo per spostamenti interni, oltre 400 mila. A dicembre saranno 2,4 mln gli arrivi aeroportuali dall'estero,+6,1% in più sul Natale '24 A gennaio altri 1,9 milioni di arrivi. Il trend in crescita posiziona l'Italia davanti alla Francia e alla Turchia e seconda solo alla Spagna in Europa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it