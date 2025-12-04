Boom di abusi nella medicina estetica | l’allarme dei medici e i consigli per difendersi
(Adnkronos) – Dalla donna finita in coma ad Arezzo dopo un trapianto di capelli pubblicizzato sui social come un semplice trattamento estetico, alle chiusure di studi a Roma, Pisa e Catania dove venivano effettuate procedure invasive senza sicurezza né medici qualificati: gli ultimi casi di cronaca mostrano un aumento dell’abusivismo in medicina estetica e una . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
Abusi edilizi nel ristorante dei vip “Da Paolino”: revocata la licenza. I proprietari del locale hanno respinto le accuse Le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato abusi edilizi nel ristorante “Da Paolino”. Il Comune di Capri ha revocato la licenza comm - facebook.com Vai su Facebook
Boom di abusi nella medicina estetica: l'allarme dei medici e i consigli per difendersi - Dalla donna finita in coma ad Arezzo dopo un trapianto di capelli pubblicizzato sui social come un semplice trattamento estetico, alle chiusure di studi a Roma, Pisa e Catania dove veniv ... Si legge su reggiotv.it
Ritocchini estetici, scatta l'allarme per la salute: «È boom di studi abusivi». Ecco come difendersi dalle offerte ingannevoli - Dalla donna finita in coma ad Arezzo dopo un trapianto di capelli pubblicizzato online, alla 46enne morta durante un intervento di liposuzione a Roma, fino alle chiusure di studi ... msn.com scrive
Ritocchi estetici e adolescenti. Il pericolo corre sui social, boom di richieste nei centri medici - Filler alle labbra, foxy eyes, sbiancamento dentale e interventi vari. Riporta ilrestodelcarlino.it
Medicina estetica. È boom di trattamenti per prevenire invecchiamento. Ma occhio al ‘beauty burn-out’ - Il presidente Sime Emanuele Bartoletti: “Nei giovanissimi, negli adolescenti in particolare, gli unici ‘interventi’ preventivi di medicina estetica che possano avere un senso sono il check up, quindi ... quotidianosanita.it scrive
E per la chirurgia estetica il boom degli specializzandi - Negli ultimi anni, mentre molte specializzazioni mediche arrancano registrando un crollo di iscrizioni, come medicina d’emergenza- Riporta ilmessaggero.it