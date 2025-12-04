Bonus Materassi detrazione del 50% | agevolazioni confermate per il 2026

La conferma del Bonus Mobili per il 2026, contenuta nella bozza della Legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo, proroga anche la possibilità di detrarre il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di un materasso nuovo, entro un limite massimo di 5.000 euro. Una misura che riguarda migliaia di famiglie e che spesso “viene raccontata in modo impreciso”. Lo sostiene Fabio De Rienzo, imprenditore napoletano ed esperto di e-commerce, founder della piattaforma Materassimemory.eu, che spiega: “Il bonus materassi non è un incentivo autonomo, non ha un regolamento separato e non ha criteri diversi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it