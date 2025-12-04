Bonus Materassi 2026 | detrazione del 50% confermata
Bonus Materassi 2026: chiarimenti utili per i consumatori. Il Bonus Materassi 2026 continua a far discutere e ad attirare l’interesse di migliaia di famiglie italiane. La proroga prevista dalla bozza della Legge di Bilancio consente di detrarre il 50% della spesa sostenuta per acquistare un materasso nuovo entro un limite massimo di 5.000 euro, purché il pagamento avvenga con strumenti tracciabili. Nonostante l’apparente semplicità della misura, molte informazioni diffuse online risultano incomplete o fuorvianti. A chiarire il funzionamento dell’agevolazione interviene l’esperto di e-commerce Fabio De Rienzo, founder della piattaforma Materassimemory. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hai ancora il bonus Carta del Docente 2024/2025 da spendere? Da Expert trovi tutto per la scuola e l'insegnamento: PC, accessori, software e molto altro. Hai tempo fino al 31/12/2025 - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Materassi 2026, confermata detrazione del 50%: ecco come funziona - Napoli – La conferma del Bonus Mobili per il 2026, contenuta nella bozza della Legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo, proroga anche la possibilità di ... Lo riporta pupia.tv
Bonus Materassi 2026, come funziona davvero: le parole dell'esperto - Confermato il Bonus Mobili per il 2026, che contenuto nella bozza della Legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo, proroga ... msn.com scrive
Torna il bonus casa under 36 con sconto sulle tasse? Novità in Manovra 2026 - Nella Legge di Bilancio 2026 spunta un emendamento che ripristina le agevolazioni del bonus casa under 36 con sconto sulle tasse. Riporta money.it
Bonus Casa: confermata la detrazione al 50% anche nel 2026 - Il governo proroga le agevolazioni per chi ristruttura la casa: 50% di detrazione per la prima abitazione, 36% per la seconda. Si legge su panorama.it
Bonus Case Green 2026: come funziona la detrazione del 50% sull’IVA per chi acquista immobili ad alta efficienza - Scopri come ottenere la detrazione del 50% sull’IVA con il Bonus Case Green 2026 per l’acquisto di case in classe A o B. Scrive commercialista.it
Bonus Casa al 50% anche nel 2026 ma non per tutti: la detrazione «selettiva» in Manovra. La nuova misura - Dal 1° gennaio 2026, senza un intervento della legge di Bilancio, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie subiranno un taglio significativo. Lo riporta corriereadriatico.it