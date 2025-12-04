Bonus giovani imprenditori under 35 scadenze e requisiti per ottenere fino a 18 mila euro
Il Natale porta festività, regali e, per le partite IVA, molte scadenze fiscali, ma quest’anno anche il bonus giovani imprenditori under 35. Non è un miraggio burocratico, ma una misura concreta: dal 1° dicembre 2025 è possibile richiedere l’incentivo che può tradursi in 18 mila euro totali. Si tratta di un’occasione per i disoccupati sotto i 35 anni che scelgono di aprire una nuova impresa in ambiti strategici come manifattura, digitale, energia e sanità. Erogato dall’ Inps con pagamento annuale anticipato, chi ne beneficia riceve 500 euro al mese per un massimo di 36 mesi. L’erogazione è, però, legata alla disponibilità delle risorse del fondo e non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2028. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
500 euro al mese per un periodo fino a tre anni. In cosa consiste il Bonus giovani under 35 - facebook.com Vai su Facebook
Bonus giovani under 35, l’Inps apre la procedura online per fare domanda, ecco come fare ilsole24ore.com/art/bonus-giov… Vai su X
Per i giovani imprenditori italiani c'è il bonus per nuove imprese di under 35, occhio che c'è tempo solo fino al 28 dicembre - L'Inps ha attivato il 1 dicembre il portale telematico per chiedere il bonus di 500 euro mensili destinato a nuove imprese di under 35, che siano sostenibili o digitali, ma chi ha già avviato l'attivi ... wired.it scrive
Come richiedere il bonus under 35: 500 euro al mese fino a 3 anni - Bonus under 35 per giovani imprenditori: domande aperte sul sito INPS per ottenere 500 euro al mese fino a tre anni. Come scrive alfemminile.com
Bonus giovani imprenditori under 35, incentivo Inps da 500 euro al mese: come fare domanda - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus giovani imprenditori under 35, incentivo Inps da 500 euro al mese: come fare domanda ... tg24.sky.it scrive
Bonus Under 35: il contributo da 500€ che può cambiare il futuro dei giovani imprenditori - Scopri il nuovo bonus under 35 da 500 euro al mese: chi può richiederlo, come funziona e perché rappresenta un’opportunità per i giovani che avviano un’impresa. Riporta trend-online.com
Bonus giovani imprenditori under 35: come ottenere fino a 1300 euro - Al via al doppio bonus per giovani imprenditori under 35: ecco le istruzioni per ottenere fino a 1300 euro per l'avvio di una nuova impresa in settori considerati strategici. ticonsiglio.com scrive
Bonus impresa under 35: requisiti, settori ammessi e istruzioni per la domanda - Il bonus impresa under 35 è un incentivo economico pensato per sostenere i giovani che avviano una nuova attività imprenditoriale. thesocialpost.it scrive