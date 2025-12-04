bonus giovani imprenditori under 35 scadenze e requisiti per ottenere fino a 18 mila euro

Il Natale porta festività, regali e, per le partite IVA, molte scadenze fiscali, ma quest’anno anche il bonus giovani imprenditori under 35. Non è un miraggio burocratico, ma una misura concreta: dal 1° dicembre 2025 è possibile richiedere l’incentivo che può tradursi in 18 mila euro totali. Si tratta di un’occasione per i disoccupati sotto i 35 anni che scelgono di aprire una nuova impresa in ambiti strategici come manifattura, digitale, energia e sanità. Erogato dall’ Inps con pagamento annuale anticipato, chi ne beneficia riceve 500 euro al mese per un massimo di 36 mesi. L’erogazione è, però, legata alla disponibilità delle risorse del fondo e non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2028. 🔗 Leggi su Panorama.it

