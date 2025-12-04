Il servizio per richiedere il bonus giovani under 35 previsto dal Decreto coesione è ora disponibile sul sito dell’Inps. Per accedere è necessario inserire la propria identità digitale (Spid, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi o eIDAS, identificazione elettronica) al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, ”Utilizza lo strumento”, “Incentivo Decreto Coesione”. A chi è destinato il bonus under 35. Si tratta di un sostegno economico per chi non ha compiuto 35 anni e che avvia sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonus giovani imprenditori under 35, l’Inps apre la procedura online: come presentare la domanda