Bonus giovani imprenditori ora si può richiedere | come fare a chi spetta e a quanto ammonta

(Adnkronos) – Parte il 'Bonus giovani imprenditori under 35'. L'Inps ha attivato il portale attraverso cui presentare domanda di accesso al contributo previsto dal decreto Coesione e destinato ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e che avviano un’attività imprenditoriale in settori strategici. Si tratta di un contributo mensile di 500 euro, erogato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com