Bonus facciate su edifici inesistenti maxi truffa da 39 milioni tra Napoli e Caserta
È venuta alla luce una presunta maxi truffa per il "bonus facciate" tra le province di Napoli e Caserta. I finanzieri della Compagnia di Mondragone hanno dato infatti esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di crediti d'imposta giacenti sui cassetti fiscali per circa 39 milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
