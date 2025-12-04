Bonus elettrodomestici scattano le prime scadenze | cosa succede ai voucher non utilizzati
A due settimane dall’avvio del bonus elettrodomestici, arrivano le prime scadenze per i voucher non utilizzati. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha stabilito che ogni contributo deve essere impiegato entro 15 giorni dal momento in cui l’utente lo riceve tramite app IO. L’importo, fino a 200 euro, viene quindi revocato automaticamente se il cittadino non conclude l’acquisto entro il termine previsto. I primi beneficiari avevano ricevuto il bonus il 18 novembre. Per loro, il periodo utile si è già concluso e le somme non spese rientrano ora nel plafond iniziale da 48,1 milioni di euro, diventando disponibili per chi era rimasto in coda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
