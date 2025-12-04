Bonus edilizi per lavori mai eseguiti | maxi sequestro da 39 milioni di euro

Maxi sequestro da 39 milioni di euro per crediti d'imposta ancora giacenti sui cassetti fiscali. L'operazione è stata messa in atto dai finanzieri del Comando Provinciale di Caserta che hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura presso il Tribunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Bonus edilizi per lavori mai eseguiti: maxi sequestro da 39 milioni di euro

