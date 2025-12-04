Bonny a Mediaset | Diouf sta dimostrando a tutti quanto vale dopo un inizio difficile…

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, ha voluto dire la sua dopo il suo gol e la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Venezia. Ritorno in campo con il sorriso per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese, smaltita l’influenza che lo aveva fermato in campionato, ha partecipato alla festa del gol nel netto 5-1 con cui l’ Inter ha travolto il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia, trovando anche la via della rete nel finale per chiudere i conti. Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita, l’ex punta del Parma ha espresso grande soddisfazione non solo per la sua marcatura personale, ma soprattutto per la prova corale offerta dalla squadra guidata da Cristian Chivu, definendo il successo frutto di un grande lavoro collettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

