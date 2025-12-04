Bolzano arrestato spacciatore ai mercatini di Natale | 20enne bloccato dopo la fuga tra le bancarelle
Un cittadino tunisino di 20 anni è stato denunciato per spaccio e porto di oggetti atti a offendere durante i controlli a Bolzano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
